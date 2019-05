Xavi Hernández seguirá en el Al Sadd como técnico

El español Xavi Hernández seguirá en su equipo Al Sadd, pero como entrenador.

Así lo anunció el club este martes a través de su cuenta Twitter.

"Xavi Hernández se hará cargo de la dirección técnica del Al Sadd desde el comienzo de la próxima temporada", escribió el elenco catarí.

Hay que recordar que el medocampista español anunció su retiro del fútbol a inicios de este mes.

Mira los tweets:

OFFICIAL: #Xavi Hernandez will take over as the head coach of #AlSadd from the beginning of the next season!#Qatar https://t.co/FvSOTLqyQp

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 28 de mayo de 2019