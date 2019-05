Juventus pone 60 millones por Milinkovic-Savic

La Juventus de Turín sigue teniendo como objetivo a Milinkovic-Savic con el objetivo de lograr un perfil parecido al de Paul Pogba, algo que llevan tratando de hacer desde que marchó.

Tanto es así que la Fabio Paratici se ha puesto en contacto con la Lazio con tal de convencer a Claudio Lotito, presidente del club, según informó La Gazzetta dello Sport. El serbio, que ya fue objetivo de la Juventus el pasado verano, estaría más cerca de convertirse en realidad porque la Lazio está más abierta a negociar en el presente.

Hace una semana el propio Paratici contactó con Mateja Kezman, agente de Milinkovic-Savic, que lo autorizó, y llegaron a un acuerdo a largo plazo cercano a los 3 millones de euros. No obstante, esto es papel mojado siempre que no se llegue a un acuerdo con la Lazio, que tiene una oferta sobre la mesa de 60 millones de euros, que no parece cumplir los deseos de Lotito, que lo valora en 100.