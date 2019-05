El Inter de Milán va por Lewandowski, Dzeko o Lukaku

Tuvo que pelearlo hasta prácticamente el último minuto de la jornada final. Pero lo logró. El Inter de Milán logró certificar ayer la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones. Se trata de un importante éxito para el cuadro lombardo, el cual ya trabaja en la planificación de la que será su plantilla con vistas a la temporada que viene.

Por tanto, llega ya el momento de pensar en un futuro en el que Antonio Conte será el responsable de un proyecto deportivo con el que intentar dar un paso al frente tanto en la competición doméstica como a nivel internacional. Esto es precisamente lo que podemos encontrar en las páginas del diario italiano Il Corriere dello Sport.

A tenor de dicha fuente, una de las grandes prioridades pase por el ataque. El gran nombre propio es el del bosnio Edin Dzeko, futbolista de la Roma por el que ofrecería entre 10 y 15 M€. Sin embargo, las demandas de la escuadra de la capital de Italia se encuentra entre 20 y 25 M€ pese a que tan solo le resta un año de contrato.

Del mismo modo, otros nombres propios también son seguidos con atención, como es el del belga Romelu Lukaku. El futbolista del Manchester United no ha ofrecido el rendimiento esperado en las filas del cuadro de Old Trafford y no vería con malos ojos un cambio de aires en busca de nuevos retos. En el horizonte se encuentra el polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski en forma de sueño. Estas dos posibilidades dependerán en gran medida de lo que ocurra con Mauro Icardi e Ivan Perisic, con un sinfín de novias sobre todo en Inglaterra.