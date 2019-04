Ex jugador del Barcelona y su mala relación con Guardiola

El Barcelona de Pep Guardiola pasó a la historia grande de los libros del deporte, después de conseguir un fútbol que maravilló al mundo. Fue en la temporada 2008-2009 cuando el catalán tomó las riendas del equipo, el cual lideró hasta el 2012.

En su primera temporada dejó en claro cuál era su postura con respecto al juego de Lionel Messi, y que él tenía que ser el centro de atención en su esquema. Algo que a algunos futbolistas como Samuel Eto'o, que estaba en el club desde el 2004, no les gustó.

"Le dije a Guardiola: 'Te disculparás conmigo, porque soy yo el que hará que el Barcelona gane, no Messi.' Esa era la situación en aquel momento. Messi emergería más tarde, pero puedes preguntarle a Xavi, Iniesta y a los otros, esa fue mi era", aseguró el camerunés en una entrevista con beIN Sports.

Aquella temporada, el conjunto culé consiguió el primer triplete en su historia al ganar la Liga, la Copa y Liga de Campeones. En ese entonces, el africano consideraba que él era la estrella del plantel, ya que el argentino apenas tenía 21 años.

"Pep ha vivido toda su vida en Barcelona, pero durante los años que yo pasé en Barcelona, él no entendía a la plantilla. No vivía la vida de nuestro grupo(…) Fui yo el que hizo ganar al Barça y Pep me pediría perdón", consideró el jugador de Qatar SC de 38 años.

Sin embargo, ese no iba a ser su último encontronazo ya que al término de aquella temporada su abogado le informó que el Barcelona no lo iba a tener en cuenta para la siguiente campaña.

"Mi abogado me dijo que el club me había puesto a la venta en el mercado. Le dije: '¿De verdad?' Y me dijo sí, a petición de Guardiola", recordó el delantero internacional con Camerún.

"A día de hoy está claro que ese movimiento y la oportunidad que Pep me dio quedará en la historia porque me permitió ser una parte incluso más grande de la historia del fútbol al irme al Inter. Le permitió al Inter realizar el mejor traspaso en la historia del fútbol", concluyó Eto'o, quien se marchó a Italia y en su lugar arribó Zlatan Ibrahimovic.