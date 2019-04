Felipao nominado a Mejor Jugador del Mes de la Lazio

La Lazio, equipo italiano en donde milita el delantero tricolor Felipe Caicedo, publicó en su cuenta Twitter a los nominados para Mejor Jugador del Mes de Marzo de su plantilla.

En dicha lista en la que los hinchas del club deben votar, aparece Caicedo entre las opciones junto a Ciro Inmobile, Luis Alberto y Sergej Milinkovic.

gare giocate a marzo: tre vittorie ed un pareggio

Derby vinto, Meazza espugnato!



Chi merita di essere eletto 'Player Of The Month'?

Per votare basta un click

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 10 de abril de 2019