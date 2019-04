Inter de Milán demanda al Inter de Beckham

Nada ha sido fácil para el Inter Miami de David Beckham en su infancia en la Major League Soccer (MLS) y ahora parece que la franquicia del ex jugador inglés tiene un nuevo problema. El pasado martes el diario 'The Miami Herald' reportó que el Internazionale de Italia demandó al Inter Miami de Beckham por una disputa de marca.

El equipo italiano manifiesta que 'Inter' es una marca ya registrada con la Oficina de Patentes y Marca del EE.UU, pero la MLS mantiene que 'Inter' es una abreviación de Internacional y ya existen varios equipos en el mundo que cuentan con esa palabra en su nombre, como el FC Inter Turku de Finlandia.

"Debido al uso generalizado del término Inter en el fútbol, los consumidores relevantes no asocian el término con un equipo de fútbol; Inter en sí mismo no es un indicador de fuente en relación con bienes y servicios asociados con el fútbol," escribió la MLS en su oposición de la petición del club italiano."Como resultado, Milán no tiene derecho a registrar la designación Inter para los bienes y servicios establecidos en la solicitud del Inter," agregó.Ambos, el Inter y el Inter Miami, esperan recibir una respuesta oficial de la Oficina de Patentes y Marcas del EE.UU el próximo 4 de mayo.