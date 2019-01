Cifuentes: "Ojalá podamos llevarnos el título"

José Cifuentes, volante central de la selección ecuatoriana de fútbol sub 20, marcó el segundo tanto en el partido disputado en la tarde-ncohe de ayer, en la ciudad de Rancagua ante Argentina, por el hexagonal final del torneo, que otorga varios cupos al Mundial de Polonia 2019.

Cifuentes, entrevistado por radio 'Mundo Deportivo', contó las sensaciones de marcarle un tanto a la 'Albiceleste'm múltiple campeón mundial en esta división.

"Marcarle un gol a Argentina sea un recuerdo para siempre en mi carrera. No me considero la mejor dupla, no somos los mejores ni peores. Todos las selecciones están haciendo un gran trabajo", manifestó el joven jugador 'tricolor' que lleva el '8' en su espalda.

"Al hincha que siga confiando en nosotros que siempre salimos a dejar todo en la cancha. Esta Sub 20 va a dar mucho más y ojalá podamos llevar el campeonato al Ecuador", sentenció Cifuentes.