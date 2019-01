Ecuador y su calendario para hexagonal final sub 20

La selección ecuatoriana sub 20 ya conocer su suerte en el hexagonal final del Sudamericano sub 20, que se disputa en tierras chilenas.

El cuadro 'tricolor', arranca ante Argentina, el 29 de este mes, a las 17:50 pm, luego choca ante el único rival que lo vención en fase de grupos: Uruguay, el 1 de febrero a la misma hora.

Tres días después, Ecuador medirá fuerzas con rivales 'nuevos', el 4 ante Colombia, el 7 ante Brasil y el 10 ante Venezuela a las 20:10 pm.

Cabe recordar que Ecuador terminó primero en el grupo B.

