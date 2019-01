Piloto de Emiliano Sala, no tenía licencia comercial

Dave Ibbotson, el piloto del avión que trasladaba a Emiliano Sala de Nantes a Gales para que se sume definitivamente al Cardiff City, no tenía una licencia comercial y acumulaba deudas por 23.000 dólares, informó la prensa inglesa. The Sun reveló que Ibbotson sólo tenía una licencia de piloto privado (no para vuelos comerciales) y que había trabajado como plomero y DJ en una discoteca para financiar su pasión por los aviones.

El piloto estaba promocionando su negocio ligado a la plomería y había realizado trabajos como piloto registrando horas de viajes poco exigentes para transportar a paracaidistas.

Según el diario londinense, el piloto le había dicho a sus amigos en Facebook que se sentía "un poco cansado" antes de que iniciar el viaje junto a Sala el pasado lunes y desaparecer del radar tras perderse en el Canal de la Mancha.

Un amigo de Ibbotson le dijo al diario que "Dave era mejor plomero que piloto. En realidad nunca lo consideramos realmente un piloto, él era sólo el hombre que controlaba el avión cuando subían los paracaidistas".

El paradero del Piper-Malibu se desconoce desde la noche del lunes pasado, cuando se registró el último contacto cerca del faro de Casquets, a unos 12 kilómetros de Alderney, una de las islas del Canal de la Mancha. La Policía de Guernsey suspendió este jueves de manera definitiva la búsqueda de Sala y del piloto tras su desaparición en el Canal de la Mancha y reconoció que su aparición con vida ya es "remota". Mientras tanto, la familia y muchos futbolistas pidieron a través de los medios y las redes sociales que no desistan en la búsqueda. Ante este panorama, la familia arrancará un rastreo privado con la esperanza de encontrarlo.