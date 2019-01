Oficial: Terminó la búsqueda de Emiliano Sala

La Policía de Guernsey anunció que se terminaron los trabajos de búsqueda del avión donde se trasladaba Emiliano Sala, delantero argentino.

En un comunicado, el capitán David Barker, aseguró que "las chances de de supervivencia son extremadamente remotas". Además, dijo que el incidente sigue abierto y que toda aeronave en el área este atenta de alguna pista del avión accidentado.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 de enero de 2019