Gonzalo Higuaín es oficializado en Chelsea

Gonzalo Higuaín ya es nuevo jugador del Chelsea. El delantero de 31 años completa la segunda vía de la operación Morata al Atlético, tras la oficialidad de Piatek por el Milan, y jugará cedido hasta junio con los 'blues', donde se reencontrará con Maurizio Sarri, quien le entrenó en el Nápoles en la temporada 2015-16.

Higuaín, que llegará para sustituir a Álvaro Morata, cuyo destino es el Atlético de Madrid, ha dicho ya como futbolista del Chelsea: "Cuando se presentó la oportunidad de unirme a Chelsea, tuve que aprovecharla. Es un equipo que siempre me ha gustado, tiene mucha historia, con un estadio maravilloso y juega en la Premier League, una liga en la que siempre he querido jugar. Ahora espero poder devolver esa confianza que Chelsea me ha mostrado en el campo. No puedo esperar para empezar y espero adaptarme lo antes posible".

La directora general del Chelsea, Marina Granovskaia, agregó: "Gonzalo fue nuestro objetivo número uno en esta ventana de transferencias y llega con un historial probado al más alto nivel. Anteriormente ha trabajado con Maurizio con gran efecto y está familiarizado con la forma en que el entrenador le gusta jugar".

"Este no fue un acuerdo fácil para nosotros debido a las numerosas partes involucradas, pero estamos encantados de haberlo logrado y esperamos ver el impacto que Gonzalo tendrá en la segunda mitad de la temporada", añadió Granovskaia.