Atajó penal a CR7 y ahora revela que fue gracias a Youtube

Stefano Sorrentino, meta del Chievo Verona, quien paró el lunes un penalti al portugués Cristiano Ronaldo en la Serie A italiana (Primera División), aseguró este miércoles que estudia a sus rivales mirando vídeos de sus jugadas en YouTube.Sorrentino ya había negado el gol a Cristiano en la primera vuelta con una serie de intervenciones determinantes y realizó otra sobresaliente prestación el lunes en el Allianz Stadium para cerrar su temporada sin recibir ningún gol de CR7.

"Detrás de un penalti parado hay estudio, preparación e intuición. Yo al principio estudiaba a los delanteros en YouTube y ahora antes de los partidos miramos los vídeos junto a Lorenzo Squizzi (preparador de porteros del Chievo) para decidir la estrategia", dijo Sorrentino, en declaraciones a "La Gazzetta dello Sport".

"Estábamos seguros de que lanzaría el penalti a la derecha y eso es lo que pasó", prosiguió el experto guardameta, de 39 años.La gran parada realizada ante Cristiano es una de las que más le hicieron sentirse orgulloso, reconoció Sorrentino, quien afirmó que va a guardar toda la equipación que llevaba el lunes en el Allianz Stadium.

"Es una de las mejores de mi carrera, porque, al verlo de nuevo, Ronaldo lanzó un buen penalti. Había decidido que me lanzaría y salí con un instante de antelación. De no hacerlo, no lo habría parado. Él remató fuerte y ajustado al poste. Voy a guardar todo, guantes, camisetas, pantalones y medias", dijo.Eso sí, pese al penalti parado por Sorrentino, el Chievo cayó 0-3 en Turín y quedó colista en la clasificación de la Serie A italiana (Primera División).