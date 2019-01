El mundo del fútbol envía mensajes de apoyo a Emiliano Sala

Emiliano Sala sufrió un accidente aéreo mientras viabaja a Cardiff, hogar del Cardiff City Footbal Club, equipo por el que recién había fichado.

En las redes sociales, el mundo del fútbol se encuentra muy conmocionado tras el lamentable suceso y enviaron mensajes de apoyo al jugador.

La Direction et l'ensemble du Club gardent espoir et c’est toute la famille du FC Nantes qui prie pour qu’@EmilianoSala1 et les autres passagers de l’avion soient enfin retrouvés sains et saufs.#PrayForSala https://t.co/i6POQinWLi

— FC Nantes (@FCNantes) 22 de enero de 2019