El Fútbol Club Barcelona hizo oficial el fichaje de Kevin Prince Boateng lo que resta de la temporada.

Su estadía en el conjunto catalán es hasta el 30 de junio y tiene una opción de compra de 8 millones de euros.

Boateng llega procendete del Sassuolo. También, jugó en el AC Milan, Tottenham, Las Palmas, entre otros.

@KPBofficial

You hurt us. Now you’ll help us!

#EnjoyPrince pic.twitter.com/CLVfdPN0OX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 de enero de 2019