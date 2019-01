Zlatan explica la pelea que tuvieron Pogba y Mourinho

Zlatan Ibrahimovic ofreció una entrevista en exclusiva para ESPN en la que habló sobre su amigo el centrocampista Paul Pogba y la mala relación que este mantenía con el ex técnico del Manchester United, José Moutinho.

“Hay algunos jugadores que necesitan ser libres, necesitan sentirse libres para hacer lo que saben hacer bajo la disciplina de un entrenador”, arrancó el futbolista de Los Ángeles Galaxy. “Obviamente él tiene sus tácticas, él las tiene, pero algunos jugadores superan esos límites y tienes que dejarlos libres. Creo que Paul es uno de ellos”.

‘Ibra’ continuó, “Paul no sentía la confianza de su entrenador y el entrenador no sentía la confianza de Paul”. “Estas cosas pasan y son parte del juego también. Me refiero, no todo el mundo se lleva bien y trabajan bien juntos”, añadió.

“Tengo la sensación de que llegas a un punto en el que la situación está demasiado bloqueada y se tiene que ir uno o otro. En este punto, el entrenador se fue y Paul está más libre”, sentenció el delantero sueco.