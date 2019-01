El engaño de Mourinho a la UEFA que casi le cuesta la vida

El entrenador portugués José Mourinho, que recientemente abandonó el banco del Manchester United, se convirtió en comentarista de la cadena beIN Sports durante las transmisiones de la Copa Asia y la Premier League. Fue en una de sus participaciones en la que confirmó un rumor que circuló en el ambiente durante muchos años.

En 2005, el luso estaba al mando del Chelsea cuando su equipo se enfrentó al Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League. El técnico "Blue" estaba suspendido por criticar a la UEFA, por lo que no podía ingresar al vestuario.

"Era un Chelsea-Bayern, un gran partido de Champions, y yo estaba sancionado. Necesitaba estar con mis jugadores y no podía estar en el vestuario. Pero fui al mediodía para que nadie me viese llegar, sólo quería estar con mis jugadores cuando llegaran", detalló José Mourinho.

Al parecer, el portugués logró su cometido, pero los inconvenientes se produjeron cuando intentó salir del lugar.

"Stewart (utilero del club) me metió en la cesta de la ropa sucia para que saliese del vestuario y dejó algo de hueco para que respirara", reveló el ex entrenador del Chelsea. "El personal de la UEFA me estaba buscando desesperadamente. Así que Stewart cerró la cesta y no podía respirar… Me estaba muriendo, en serio, lo juro", agregó.

Según informó el diario "The Times", tras su despido del Manchester United, Mourinho gana cerca de 76 mil dólares por partido como comentarista de la cadena Bein Sports. Su última presentación fue en a victoria del Arsenal sobre el Chelsea por 2-0.

A pesar de contar algunas anécdotas como la de su engaño a la UEFA, el portugués no puede explayarse con total libertad ya que al firmar su desvinculación con los "Red Devils" se estableció que el entrenador no podrá hablar ni del club ni de su partida del banquillo del Old Trafford.