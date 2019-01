Ruben Loftus-Cheek, jugador del Chelsea, se manifestó sobre los rumores que aseguran que es homosexual.

El mediocampista escribió en sus redes sociales: "Cualquier jugador que dijera que es gay tendría mi pleno apoyo y respeto, pero el rumor no es cierto".

Any player who came out as gay, they’d have my full support and respect . But the rumour isn’t true

— Ruben Loftus-Cheek (@rubey_lcheek) 16 de enero de 2019