Kiko Casilla es fichado por el Leeds United

El Real Madrid y el Leeds United anunciaron este jueves un acuerdo para el traspaso del tercer portero blanco Kiko Casilla al equipo inglés hasta "el verano de 2023".

"El Real Madrid C. F. y el Leeds United FC han acordado el traspaso del jugador Kiko Casilla", afirmó el club 'merengue' en un breve comunicado oficial.

"El experimentado portero de 32 años ha firmado por cuatro años y medio hasta el verano de 2023", precisó en otra nota, el Leeds, líder de la segunda división inglesa.

Ni el Real Madrid ni el Leeds dan precisiones sobre el costo de la operación. Casilla se convierte así en el primer refuerzo en este mercado de invierno del equipo que entrena el técnico argentino Marcelo Bielsa, tras la lesión que sufrió el guardameta Jamal Blackman en noviembre.

Suplente de Keylor Navas, la llegada el verano pasado de Thibaut Courtois relegó a Casilla a la posición de tercer portero.

Formado en las categorías inferiores del equipo blanco, Casilla había vuelto al Real Madrid al término de la temporada 2014/2015 ocho años después de abandonar el club 'merengue' para fichar por el Espanyol.

Mira el anuncio oficial:

| #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road

— Leeds United (@LUFC) 17 de enero de 2019