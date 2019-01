En la noche de este miércoles, el jugador ecuatoriano Ángel Mena, que recientemente fichó por León, marcó un golazo ante Cruz Azul, su exequipo.

Mena abrió el marcador a los 7 minutos, tras una jugada personal y un remate de larga potencia que terminó en el fondo de las redes.

With this goal, Ángel Mena opened the scoring in the Azteca.

