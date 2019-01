Ronaldo se someterá prueba de ADN por una denuncia

El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo se vio involucrado en un nuevo escándalo después que la actriz británica Jasmine Lennard, quien dijo ser su ex pareja durante 10 años, pidió sumarse a la denuncia por violación que pesa sobre él.

Ante las nuevas revelaciones, el equipo legal del portugués habló con el portal norteamericano TMZ y afirmó que su cliente "no tiene ningún recuerdo especifico" de la Sra Lennard. Además, el mismo medio reveló que la Policía le pidió al futbolista que envíe una muestra de ADN como parte de la investigación.

"El Sr. Ronaldo no tiene ningún recuerdo específico de la reunión con la Sra. Lennard hace 10 años o en cualquier momento", aseguró el equipo legal del astro luso, después de las duras acusaciones que realizó la también modelo Lennard. "Él no ha tenido una relación con ella y no ha tenido ningún contacto con ella, ya sea en los últimos 18 meses, como sugiere la Sra, o de otra manera".

"Las notas de voz publicadas por la Sra. Lennard en las redes sociales no son del Sr. Ronaldo. El Sr. Ronaldo tomará las medidas legales apropiadas en su debido momento". Tras conocerse la respuesta del jugador de la Juventus, la cuenta de Twitter de Lennard apareció cerrada, mientras que su Instagram pasó de público a privado.

La mujer publicó una catarata de tuits referidos a sus supuestos encuentros con el delantero: "Después de pensarlo mucho me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Tengo información que creo que les podría beneficiar en su caso", fue uno de ellos.

Al mismo tiempo, y tras la reapertura del caso por la denuncia de Katheryn Mayorga, el portal norteamericano informó que "como parte de una investigación renovada, le solicitaron una muestra de ADN como parte del protocolo de investigación de agresión sexual".

Al parecer, Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a cooperar y a realizarse dichos exámenes médicos y entregárselos a la policía.