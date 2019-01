Mourinho descarta al Benifca y espera al Real Madrid

En los escasos periodos de tiempo en los que José Mourinho ha estado sin equipo en los últimos años, desde que comenzara su meteórica y exitosa carrera como primer técnico, cuesta encontrar declaraciones o entrevistas suyas a los medios, con los que no siempre ha mantenido buen feeling.

Pero Correio da Manha ha logrado unas exiguas palabras del luso, para descartar en primer lugar que no tiene intención de volver a Portugal: "Quiero respetar a un gran club y un gran presidente (Luis Filipe Vieira, ndr.), que mostró ser verdadero amigo. Hoy no tengo ninguna intención de volver a Portugal y no soy opción para el Benfica".

Evidentemente esto cierra una de las vías que se abrieron para él. Otra que se mantiene en el horizonte es la del Real Madrid, al que se ha referido igualmente en sus declaraciones: "Creo que cuando un club te invita a volver no es una apuesta desconocida y eso es positivo. Cuando yo volví al Chelsea lo sentí así y eso es porque alguna cosa hiciste bien y eso te honra, pero ahora mismo estoy hablando con vosotros y no hablaré con nadie más. Cuando no estoy entrenando no me gusta que se hable de mí así que la mejor manera es o hablar".

Unas palabras ambiguas que sin duda mantienen su futuro en el aire y lo dejan igualmente como potencial candidato a regresar al campeón de Europa, del que salió en 2013. Veremos si con el tiempo crecen las posibilidades para su regreso.