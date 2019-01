Jackson Martínez: "Este calvario no me deja dormir"

Jackson Martínez, reveló el sufrimiento que tiene todos los días, tras una fuerte lesión que tuvo en el 2015.

"Este calvario no me deja dormir. Cada entrenamiento, cada vez que me meto en la cama para dormir... Casi todas las noches, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada como si fuera un reloj, me despierto debido a las molestias en el pie. Después de unos minutos se pasa y me vuelvo a dormir", dijo para Record.

El delantero colombiano sonó mucho en los últimos días como posible refuerzo del Club Sport Emelec, pero el fichaje estaría muy lejos.