José Ayoví dice que le gustaría jugar en Liga de Quito

El volante José Ayoví mostró su interés en jugar Liga de Quito tras cumplir su sanción de 6 meses por dopaje en México.

"Sería bonito que cuando tú te retires, tú hijo sepa que has jugado en los equipos más grandes del país. Lo más cercano es Xolos de Tijuana y FC Juárez del ascenso mexicano. Hay una propuesta de China pero no se ha concretado nada la verdad", complementó, dijo Ayoví en entrevista con radio Área Deportiva.

"La gente a veces malinterpreta las cosas, creen que porque jugué en Barcelona no puedo jugar en Liga de Quito o Emelec. Liga es un equipo referente del fútbol ecuatoriano, que ha ganado muchas cosas, siempre sería bonito vestir la camiseta de un grande del país como Liga", agregó.

El ecuatoriano de 27 años afirmó que el factor económico no sería u impedimento para ser 'albo' y que sería lindo jugar la Copa Libertadores otra vez.

"Es importante jugar la Copa Libertadores, es un torneo que lo ve todo el mundo. Siempre he sido claro en el tema económico, la realidad de Ecuador no es la misma de México. Hay que ponerse de acuerdo, que no pierdas tú ni que pierda el club", explicó.

"Yo estoy bien, estoy entrenando, obvio que a cualquier equipo que vaya el preparador físico tendrá que evaluarme para ver el estado en el que estoy. Sé que el Profe (Pablo Repetto) es buena persona. En esta semana tengo que ya ver dónde voy a jugar, esta es la semana tope", sentenció.