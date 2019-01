Lastra buscará equipo al ser ignorado por Soso en Emelec

Osbaldo Lastra, volante de Emelec, habló en radio 'La Redonda', donde mostró su descontento con el actual entrenador, Mariano Soso. "Si no estoy en la lista de la pretemporada en #Emelec, empezaré a analizar a que equipo iré. Priorizaré la tranquilidad familiar, luego lo económico y dónde pueda jugar", empezó.

“Contento por los años que estuve en Emelec, siempre traté de dejar todo y saldré por la puerta grande porque dejé todo, muy contento en el equipo. El fútbol es así, a veces estás en un equipo y a veces no”, continuó hablando el veterano mediocampista.

Profundizando en su salida, Lastra apuntó: “Para mí, no fui del agrado del profesor Soso, en los partidos se notó, ahí te das cuenta cuando un técnico no te quiere y es mejor buscar un equipo dónde uno pueda estar bien”.

“Voy a priorizar la tranquilidad familiar, luego lo económico y dónde pueda jugar. Si en Emelec ya no me quieren no tengo ningún problema en arreglar una salida”, culminó.