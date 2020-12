La alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri compartió un video donde demuestra nuevamente que la música actual y las generaciones no están separadas.

La máxima autoridad de la ciudad aparece junto a una de sus hijas bailando y cantando una canción del reconocido artista urbano 'Bad Bunny', mientras elevan sus manos al ritmo de la música.

"Otro phillie pa' olvidarte, pero si me llama, vo' a buscarte tú eres mala y no puedo soltarte y eso me endiabla, eso me endiabla", se puede escuchar del cantante puertorriquieño mientras ambas bailan en una habitación.

Viteri nunca se ha considerado una autoridad de la "vieja escuela", resaltando en muchas ocasiones por sus gustos personales más 'juveniles', como ahora el Reggaeton.