Así luce 'Paty' la niña que le gustaba al Chavo del 8

'Paty' el recordado personaje que tuvo un rol secundario en la serie 'El Chavo del 8', pero que dejó huella entre los aficionados de la serie mexicana y que hoy tras 42 años, repasamos la actualidad de Ana Lilian de la Macorra, actriz quien personificó al amor imposible del Chavo.

Precisamente, de la Macorra no volvió a un estudio debido a que se dedicó a la psicología. Cabe recordar que ella no se dedicaba a la actuación pero era parte del equipo de producción del programa, luego de un casting fallido, Chespirito le pidió que interpretara a Paty.

"Trabajaba en el programa, trabajaba en la producción. Cuando necesitamos que alguien hiciera el papel de Paty, no encontrábamos quién. Chespirito y Enrique Segoviano me dijeron 'Ana, hazlo tú'. Y yo 'No, yo no soy actriz'. Y bueno, lo hice", contó Ana a 'Los 40'.

Actualmente, la mujer se dedica a la psicólogía y también es escritora.