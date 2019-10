El cantante ecuatoriano Maykel se recupera de una parálisis facial, así lo informó el artista a través su cuenta en Instagram.

El joven de 21 años contó que aún no puede pronunciar la letra "p" ni mover bien las cejas. Se conoce que la parálisis habría sido causada por el estrés.

"Mi gente quería decirles que hace poco sufrí una parálisis facial. No quiero procuparlos, estoy muy bien, cada vez avanzando poco a poco...quiero decirles que los quiero mucho y que pronto me recuperaré porque Dios está conmigo en las buenas y en las malas y pronto estaré con ustedes para sonreir como siempre con mis bromas y mis canciones. Ustedes son mi familia y no quería dejar de contarles esto. Los amo", escribió el intérprete de "Guapa".

El cantante guayaquileño Daniel Betancourth es uno de sus colegas que ha usado la misma red social para enviarle sus buenos deseos. "Dios primero ñaño @maykel_oficial, así que tranquilo que todo lo alivia. ¡Abrazo de gol!", escribió.

Mientras que, el dúo guayaquileño Tres Dedos, integrado por John Taleb y Juan Sebastián Piana, escribió: "¡Mi broer, pronta recuperación! ¡Abrazo grande y fuerza!".