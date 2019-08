"Tres Familias" y "Sharon" fueron líderes nacionales en sus estrenos

Los estrenos de "Tres Familias: El Origen" y "Sharon: El Desenlace" lideraron la audiencia nacional.

Desde las 20:00 de este martes 20 de agosto, miles de ecuatorianos se engancharon a la pantalla de Ecuavisa para ver las nuevas temporadas de ambas historias.

En Samborondón, los elencos de las telenovelas se reunieron en un bar restaurante para ver los primeros capítulos de los audiovisuales.

María Emilia Cevallos durante el estreno de la telenovela "Sharon: El desenlace". Foto: Ecuavisa

Unos alegres, otros más ansiosos y en algunos casos con emociones encontradas; los actores, actrices y demás equipo de producción observaron los episodios de los dos programas.

Para Maricela Gómez, quien fue compañera y amiga de Edith Bermeo, revivir esta historia es "recordar aquella fatídica noche".

"Ella fue una mujer excepcional, una mujer de lucha. Fue duro, fue difícil volver a leer toda la historia. Cuando me enteré de la muerte de Sharon, yo estaba en casa de mi novio. Eran las 05:30 y me enteré por las redes. De un brinco me levanté y no podía creerlo. Empecé a escribirle a gente que conocía y lamentablemente me confirmaron la noticia", indicó la actriz quien interpreta a la fiscal que lleva el caso.

Andrés Vilchez, el joven peruano que personifica al esposo de Sharon considera este papel como un reto en su carrera actoral.

"En Perú hacía personajes juveniles, siempre hice de 'chico bueno', acá he trabajado en algo totalmente distinto".

- Tres Familias, todo inicia en 1978 -

"Toda historia tiene que contar su origen", dijo Marcos Espín, director general de "Tres Familias" al referirse a la nueva temporada de este dramatizado que inicia en 1978, con el nacimiento de "Genaro" (Martín Calle) y justo después del funeral del cantante Julio Jaramillo.

"Lo más difícil fue ambientar las distintas épocas que se cuentan en la novela", afirmó Espín.

Carlos Scavone, Max en la novela, también acudió al evento, aunque sin su novia Erika Vélez. Él agradeció al público por el apoyo, y contó que en esta temporada "Max" se estrena como padre.

"Tres Familias: El Origen" y "Sharon: El Desenlace" se transmiten de lunes a viernes a las 20H00 y 21H00, respectivamente, por la pantalla de Ecuavisa.

Carlos Scavone (primero de la derecha) junto a parte del equipo de Tres Familias. Foto Ecuavisa.