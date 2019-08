Corto ecuatoriano, finalista del Óscar estudiantil

El cortometraje ecuatoriano “Humano”, dirigido por Korwin Quiñonez, del Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación (Incine), está entre los finalistas de la Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, que otorga los premios Óscar.

“Humano” compite en la entrega 46 del Student Academy Awards (SAA), en la categoría Narrative (International Film Schools).

El corto narra la historia de un periodista que se sumerge en una clínica de deshomosexualización para entrevistar al primer homosexual que se interna con la finalidad de 'rehabilitarse'.

La entrega de los Óscar estudiantiles se dará el 17 de octubre de 2019 en el Teatro Samuel Goldwyn.

Con el ecuatoriano Korwin Quiñonez compiten de Suiza, “Bonobo”, de Zoel Aeschbacher, de ECAL; “Quiet Land Good People”, de Johannes Bachmann, de Zurich University of Arts; de Reino Unido,”November 1st”, de Charlie Manton, de National Film and Television School; y “Señor”, de Masha Clark, The London Film School.

También “Dog Eat Dog”, de Rikke Gregersen, de la Westerdals Kristiania University College, de Noruega; y de México, “The last romantic”, Natalia García Agraz, del Centro de Capacitación Cinematográfica.