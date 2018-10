La foto viral de Justin Bieber comiendo burritos

Hace unos días empezó a circular en las redes sociales una foto en la que supuestamente aparece el cantante canadiense Justin Bieber sentado en una banca comiendo burrito.

La imagen generó revuelo, sobre todo, por mostrar la particular forma de comer del artista, algo que resultó curioso para muchos usuarios que no dejaron de comentar la imagen.

does....justin bieber not know how... burritos work ? pic.twitter.com/WWKP2ttARe

— Ryan Bassil (@ryanbassil) 25 de octubre de 2018