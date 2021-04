La victoria de Anthony Hopkins en los Oscar 2021 se ha convertido en una de las polémicas más sonadas en redes sociales y lo ha sido más allá de su ausencia en la gala. A pesar del ruido generado, la familia de Chadwick Boseman ha querido zanjar la controversia, defendiendo al veterano intérprete de los ataques. "Todos los actores que estaban nominados se lo merecían", ha declarado el hermano mayor del fallecido artista.

Derrick Boseman ha buscado acabar con la violenta reacción en redes, pidiendo, además, que no se utilice el nombre del actor de 'Black Panther' para crear una discusión estéril. "La familia no está enfadada ni molesta porque Chadwick [Boseman] no ganara, todos eran dignos del premio", ha asegurado en una entrevista a TMZ.

"Estoy seguro de que si hubiera sido él [Boseman] el ganador, Anthony Hopkins le hubiera felicitado", ha agregado, destacando que para el protagonista de 'La madre del blues', no era "una obsesión" ganar la estatuilla dorada. "Para él, habría sido un reconocimiento importante tener un Oscar, pero tampoco fue una de sus obsesiones", ha señalado, recordando que para el intérprete era, ante todo, "una campaña".

La familia ha querido también unirse a las palabras de enhorabuena al veterano actor, que con su victoria por 'El padre' se ha convertido en el intérprete con mayor edad en obtener un Oscar en la categoría actoral. "Queremos desearle todo lo mejor a Anthony Hopkins", manifestó.

Con estas palabras, los familiares de Boseman esperan dar por zanjada la polémica. Aunque fue una victoria inesperada, Hopkins quiso rendirle tributo al fallecido actor en su discurso de agradecimiento que colgó en redes sociales al enterarse de que había ganado el Oscar.

"Buenos días, estoy aquí en Gales, mi tierra natal. A los 83 años de edad, no esperaba ganar este premio, sinceramente, no. [...] Me gustaría rendir tributo a Chadwick Boseman, que nos lo arrebataron demasiado pronto", afirmó.