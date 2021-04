Son ocho historiaspara todos los gustos: desde cintas biográficas hasta retratos de los nómadas que habitan Estados Unidos.

Los largometrajes nominados en la categoría de mejor película en los premios Oscar de este año, que se entregan el 25 de abril, presentan tramas especialmente destacadas por su diversidad en esta edición.

Aunque "Mank", una cinta de Netflix dirigida por David Fincher, lidera la carrera con 10 nominaciones, otras seis candidatas a mejor película cuentan con seis nominaciones cada una.

Hasta ahora, tanto Nomadland como "El juicio de los 7 de Chicago" han recibido premios importantes en ceremonias de premiación como los Globos de Oro y los SAG, lo que las posiciona como fuertes candidatas para los Oscar.

Te contamos de qué tratan los 8 filmes que aspiran a llevarse el Oscar a la mejor película.





Mank



Gary Oldman fue nominado a lo premios Oscar por "Mank".

Gary Oldman fue nominado a lo premios Oscar por "Mank".

El filme dirigido por el estadounidense David Fincher se concentra en la creación del primer borrador del guion de la película "Ciudadano Kane", dirigida por Orson Welles y estrenada en 1941.

El actor británico Gary Oldman interpreta al personaje principal, el guionista Herman J. Mankiewicz, quien se retira a una casa en el desierto para terminar la obra de su vida.

El largometraje está filmado en blanco y negro y fue realizado a partir de un guion escrito por el propio padre de David Fincher.

The Father ("El padre")



FUENTE DE LA IMAGEN,LIONSGATE Pie de foto,

"El padre" está protagonizada por Olivia Colman y Anthony Hopkins.

Protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, el filme es un duro relato de cómo la pérdida progresiva de la memoria afecta a un hombre de 80 años y a su familia.

El personaje principal, llamado Anthony, vive en un acomodado apartamento en Londres y recibe visitas frecuentes de su cariñosa hija Anne, interpretada por Colman.

Pero las cosas empiezan a salirse de lo normal. Un día, en una de esas visitas, no es la misma Anne, sino otra actriz reemplazando a Colman.

Al mismo tiempo, puede notarse que la decoración del apartamento también ha cambiado.

"Quería que el filme fuese, más que una historia, una experiencia, como si tú (el espectador) fueras el que pierde el rumbo", dijo el director, Florian Zeller, en una entrevista con la BBC.

Zeller escribió "El padre" hace una década como una obra de teatro en francés.

Nomadland



"Nomadland" es una de las favoritas para esta edición de los Oscar.

"Nomadland" es una de las favoritas para esta edición de los Oscar.

La dos veces ganadora del premio Oscar Frances McDormand interpreta a Fern, una mujer que enviuda y cuyo pueblo minero en Nevada colapsa financieramente.

Como consecuencia, empieza a vivir en una furgonetay buscar empleos estacionales en diferentes localidades de EE.UU.

En sus recorridos, Fern conoce a otros nómadas, la mayoría personas que no son actores y que realmente han adoptado ese estilo de vida.

McDormand inició el proyecto y produjo el filme, dirigido por Chloé Zhao e inspirado en un libro titulado "Nomadland: Sobreviviendo Estados Unidos en el siglo XXI".

El largometraje ganó el premio a mejor película en los Globos de Oro y se ha llevado múltiples reconocimientos en el circuito de premios de EE.UU.

Judas and the Black Messiah ("Judas y el mesías negro")



FUENTE DE LA IMAGEN,WARNER BROS Pie de foto,

Daniel Kaluuya ha ganado varios reconocimientos por su papel en "Judas and the Black Messiah".

Uno de los actores más celebrados de la temporada, Daniel Kaluuya, interpreta en el filme a Fred Hampton, un enigmático activista de las Panteras Negras que murió durante una redada del FBI y la policía de Chicago en 1969.

En contraposición, aparece el personaje de William O'Neal, encarnado por Lakeith Stanfield, un informante del FBI que se infiltra en las Panteras Negras y provee información que lleva a la muerte de Hampton.

Hampton empezó a ganar reconocimiento dentro del partido tras negociar una tregua entre su grupo y dos bandas callejeras rivales, y su presencia y habilidades discursivas lo enmarcaron como un futuro líder.

Pero su ascenso coincidió con un programa de contrainteligencia del FBI, que tenía el fin de desacreditar a grupos nacionalistas negros.

Una investigación federal mostró que durante la redada solo un tiro provino de las Panteras Negras, mientras que la policía disparó entre 82 y 99 balas.

Minari



La banda sonora de "Minari" fue nominada.

La banda sonora de "Minari" fue nominada.

Minari cuenta la historia de la familia Yi mientras se mudan desde California a una zona rural de Arkansas para iniciar un emprendimiento agrícola.

El padre, Jacob, planifica un mejor futuro para su esposa y sus dos hijos plantando vegetales coreanos y vendiéndolos a restaurantes y proveedores.

Su esposa, Monica, no está tan convencida. Su madre, la abuela de los niños, se muda con ellos para ayudarles con los cultivos.

El director del filme, Lee Isaac Chung, creció también en una granja junto a su familia.

Promising Young Woman ("Hermosa venganza" o "Una joven prometedora")



La actriz británica Carey Mulligan protagoniza "Joven prometedora".

La actriz británica Carey Mulligan protagoniza "Joven prometedora".

El filme está protagonizado por Carey Mulligan en el papel de Cassie Thomas, una joven de 29 años que sale cada semana sola a una discoteca y hace ver que está borracha.

A menudo los hombres que la ayudan encuentran una excusa para llevarla a sus casas con el objetivo de tener relaciones sexuales con ella, pese a que aparenta estar borracha.

Pero Thomas está allí para hacer justicia a su mejor amiga, víctima de una violación.

Esa es la premisa del largometraje dirigido por Emerald Fennell, quien también está nominada en la categoría de dirección.

Sound of Metal ("El sonido del metal")



Riz Ahmed está nominado por su interpretación en "Sound of Metal".

Riz Ahmed está nominado por su interpretación en "Sound of Metal".

¿Qué se siente al ir perdiendo progresivamente la audición?

El cineasta Darius Marder se propuso hacer que los espectadores de Sound of Metal pudieran percibirlo, a través de un diseño de sonido particular que también ha sido reconocido en una candidatura de los Oscar.

El filme cuenta la historia de Ruben, un baterista que consigue dejar las drogas y que debe adaptarse al mundo luego de perder la capacidad de oír.

El joven decide hacer una pausa en su relación con su novia Lou, quien es la vocalista de la banda de ambos, para ingresarse en un lugar de retiro para personas sordas que sufren de adicción.

Las instalaciones son regentadas por un veterano de guerra estadounidense llamado Joe, quien perdió la audición mientras servía en la Guerra de Vietnam.

The Trial of the Chicago 7 ("El juicio de los 7 de Chicago")



FUENTE DE LA IMAGEN,NETFLIX Pie de foto,

"El juicio de los 7 de Chicago" fue nominada también en la categoría de mejor fotografía.

La trama se desenvuelve en medio de un juicio federal contra ocho destacados líderes activistas, acusados de conspirar para desatar protestas contra la Guerra de Vietnam durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago en 1968.

Entre los señalados hay personalidades como Abbie Hoffman, un activista social que cofundó el Youth International Party, y Bobby Seale, uno de los líderes de las Panteras Negras.

El filme, dirigido por Aaron Sorkin e inspirado en eventos reales, reúne a un elenco de reconocidos actores y ha conseguido premios importantes por su guion y las interpretaciones de sus protagonistas.