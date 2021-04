Selena Gomez y J.Lo encabezan concierto para vacunas

Respaldada por un concierto internacional presentado por Selena Gomez y encabezado por Jennifer Lopez, la organización Global Citizen presenta una ambiciosa campaña para ayudar a los trabajadores de la salud de los países más pobres del mundo a recibir pronto vacunas contra el COVID-19.

La organización contra la pobreza anunció el evento musical — “VAX Live: The Concert to Reunite the World” — con el objetivo de reclutar empresas y filántropos para recaudar 22.000 millones de dólares para vacunas mundiales. El concierto, que se transmitirá el 8 de mayo por las cadenas ABC, CBS y FOX así como en las emisoras de radio de iHeartMedia y YouTube, también incluirá a los Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin y H.E.R.

Las presentaciones se grabarán en el Estadio SoFi de Los Angeles.

Hugh Evans, director general de Global Citizen, destacó la magnitud del problema que su organización pretende abordar.

“Hay 27 millones de trabajadores de salud a nivel mundial que no tienen acceso a la vacuna”, dijo Evans a The Associated Press. “Tengo 38 años y no es ético que yo tenga acceso a la vacuna antes que estos heroicos socorristas y trabajadores comunitarios de la salud. Por eso, necesitamos que los gobiernos comiencen urgentemente a donar esas dosis”.

Para Evans, Gomez es una anfitriona ideal para enviar estos mensajes a quienes más necesitan escucharlos.

“Selena Gomez es obviamente una líder increíble por derecho propio”, dijo. “Tiene una de las mayores cifras de seguidores en redes sociales del planeta y también es una verdadera líder entre los jóvenes y la comunidad latina”.

Gomez, por su parte, dijo que se siente honrada de haber sido elegida para la campaña.

“Este es un momento histórico para alentar a las gente de todo el mundo a tomar la vacuna de COVID-19 cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa y unir a las personas para una noche de música de una manera que no ha sido posible en el último año”, dijo la cantante de “Lose You to Love Me” en un comunicado”. “Me muero de ganas de participar”.

El programa Global Citizen forma parte de una creciente red de organizaciones sin fines de lucro y activistas que buscan lograr una distribución más amplia y equitativa de las vacunas de COVID-19. Hasta este mes, dijo Evans, 60 países aún no habían recibido ninguna vacuna contra el COVID-19.

“Los países de bajos ingresos no sólo necesitan este bienvenido esfuerzo de recaudación de fondos, necesitan acceso a las dosis de la vacuna del COVID-19”, dijo el mes pasado Tom Hart, director ejecutivo de la rama norteamericana de la organización The ONE Campaign. “Estados Unidos ha asegurado un exceso de 550 millones de dosis que podrían usarse para ayudar a terminar más rápido con la pandemia”.

Una semana después Gayle Smith, presidenta y directora general The ONE Campaign, fue seleccionada por el gobierno de Joe Biden para el nuevo puesto de coordinadora de respuesta global al COVID y la seguridad sanitaria en el Departamento de Estado.

Global Citizen, que suele enfocarse en combatir la pobreza extrema, se involucró con las vacunas de COVID-19 por lo que calificó como una necesidad.

“No podemos volver a luchar contra el fin de la pobreza extrema mientras 150 millones de personas han sido empujadas de nuevo a la pobreza extrema por la pandemia”, dijo Evans. “Todo lo demás es teórico hasta que podamos controlarlo”.

La organización desarrolló el año pasado lo que denomina como un “Plan de recuperación para el mundo”, que espera atienda simultáneamente el COVID-19, la crisis climática, el hambre y la educación, así como la justicia racial. Bajo ese plan, Global Citizen aseguró 1.500 millones de dólares en compromisos del Grupo de los Siete países más industrializados. Sin embargo, con el tiempo reconoció que se requería de una mayor conciencia y fondos.

“Decidimos que necesitábamos unir al mundo nuevamente con un evento global que reunirá a líderes mundiales, artistas, filántropos y directores empresariales”, dijo Evans.

Describió “VAX Live” como el primer esfuerzo televisado a nivel mundial para presionar a los líderes mundiales a ayudar a lograr una distribución más equitativa de la vacuna. El evento también busca compromisos para los miles de millones de dólares necesarios para enviar 2.000 millones de vacunas, además de pruebas de COVID-19, a los países más pobres para final de año. Sin embargo, incluso si Global Citizen recauda suficiente dinero, todavía necesitará que las naciones más ricas, que continúan almacenando vacunas, permitan que los fabricantes de medicamentos pongan como prioridad a los países más pobres como sus clientes.

“Esto no es ‘misión cumplida’”, dijo Evans. “Pero hay una luz al final del túnel si podemos asegurar que haya una distribución equitativa de la vacuna”.

Global Citizen quiere que los trabajadores de la salud en todos los países del mundo reciban una vacuna para fines de 2021, un año antes de los planes actuales.

“Para junio, el gobierno estadounidense tendrá un exceso de 45 millones de dosis de toda su población vacunada simplemente esperando ahí refrigeradas y en bodegas”, dijo Evans. “Parece una locura que algo que es para el bien común que esté ahí almacenado en refrigeración”.

El martes Global Citizen también lanzó “Vax Because”, una iniciativa para alentar a la gente a vacunarse. El programa incluirá anuncios desarrollados por The Ad Council, YouTube y otros para abrir la conversación entre aquellos que dudan hacerlo.

“Si la gente ve que sus amigos y familiares se vacunan, es más probable que ellos lo hagan”, dijo Evans. “Si la gente piensa en la vacuna en términos de poder reunirse con sus amigos y familiares, es mucho más probable que lo hagan”.

Por años Global Citizen se ha aliado con celebridades y sus fans para crear un movimiento de “acción colectiva” que muestre a los líderes mundiales lo populares que pueden ser ciertos programas. Su Festival Global Citizen anual en Central Park ha ayudado en su meta de acabar con la pobreza extrema para 2030 con Beyoncé, Coldplay y Stevie Wonder dirigiéndose a los líderes mundiales en redes sociales.

El grupo busca lograr lo mismo con “VAX Live”.

“Creo que al crecer, a todos nos enseñaron lo que yo llamaría ‘la visión de la caridad de Sally Struthers'. Si sólo doy unos pocos dólares aquí y allá, eso hará una diferencia’”, dijo Evans. “No sólo esa metodología no se puede llevar a una escala mayor, sino que en realidad son sólo migajas que caen de la mesa. No le va a dar comida a nadie. No va a generar ninguna sostenibilidad a largo plazo. Creemos en el poder de la ‘acción colectiva’ porque sabemos que estamos tratando de cambiar los sistemas que mantienen a la gente pobre”.