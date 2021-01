Tal y como han ido adelantando sus diversos tráileres y adelantos, Liga de la Justicia de Zack Snyder incluirá muchos personajes y novedades que no aparecieron en la versión cinematográfica. Entre ellas se encuentra el icónico traje negro de Superman, que luce tras volver de la muerte, y cuyo significado ha explicado el director.

Snyder ha participado en el último programa de ComicBook Debate en YouTube para dar algunos nuevos detalles sobre su versión de Liga de la Justicia, que serán cuatro horas de metraje dividida en cuatro capítulos y se estrenará en HBO Max en marzo de 2021. Entre ellos, el porqué del traje negro de Superman, que guarda un significado oculto.

"Siempre fui un firme defensor del traje negro", explicó Snyder en el programa. "Realmente quería el traje negro, tenía sentido para mí porque Superman es un personaje notable que no crece. Es como una roca y todo se estrella contra él. Pero solo aprendemos de nosotros mismos cuando cambiamos alguna cosa. Eso es inmutable".

El director continúa explicando que el atuendo oscuro era necesario para simbolizar "que Superman subía de nivel y aprendía algo, que era algo diferente. Porque al final, lo que tenía planeado para él era su regreso real, su entrada real en lo que yo consideraría el Superman clásico. Realmente no lo entendemos en ésta película", añadió.

"El traje es un gran delineador de tiempo. Si ves un flashback o flashforward en el que lo lleva, sabes dónde estás porque es un arco muy particular. Así que siempre me entusiasmó para marcar la diferencia de cuando usa el traje negro a cuando vuelve al rojo y azul. Cuando realmente vuelve al atuendo clásico, ¿Qué significa eso?", sentenció misterioso Snyder.

La versión en tonos oscuros del icónico traje apareció por primera vez en Reign of the Supermen de 1993, y desde entonces ha entusiasmado a los fans. De hecho, aunque se creó para un arco argumental concreto, desde entonces se ha rediseñado en varias ocasiones para diferentes aventuras del Hombre de Acero, incluyendo Batman Beyond y Countdown to Final Crisis.

Liga de la Justicia de Zack Snyder tiene previsto su estreno en HBO Max en marzo de 2021.