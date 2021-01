El sacrificio de Iron Man al final de Vengadores: Endgame puso el broche definitivo a la historia del héroe que en 2008 puso en marcha el Universo Marvel. Pero eso no quiere decir que haya sido el adiós definitivo de Robert Downey Jr., ya que muchos medios apuntan a su regreso tarde o temprano. La pregunta es, ¿cómo planea Marvel la vuelta de Tony Stark?.

Los informes de medios como We Got This Covered o Daniel Richtman de Insider aseguran que el actor ya está en conversaciones con Marvel para volver a interpretar de una forma u otra a Tony Stark. Y aunque por el momento no hay nada confirmado, todos los indicios señalan a su retorno a través de los múltiples proyectos del UCM en Disney+.

En este punto, existen dos posibilidades bastante lógicas que explicarían cómo puede regresar Iron Man incluso después de su muerte en Endgame. Por un lado, Disney ha confirmado la serie de Ironheart, protagonizada por la joven inventora Riri Williams, que en los cómics es uno de los pocos personajes que ha logrado emular la tecnología Stark, confeccionando su propia armadura.

Su participación en la serie de Ironheart tendría bastante sentido narrativamente, ya que la joven protagonista está destinada a ser la heredera del legado de Iron Man. De hecho, en los cómics, Tony Stark al enterarse del trabajo de Riri traspasa su conciencia a un dispositivo -similar a JARVIS o EDITH- y se convierte en el mentor de la chica. Esto sería fácil de llevar a la pantalla, incluyendo tan sólo la voz de Downey Jr. para el papel.

Por otro lado, Disney también ha confirmado una serie, Armor Wars, protagonizada por Máquina de Guerra / James Rhodes. En ella, el compañero de Tony se enfrentará al mayor temor del Vengador: que su tecnología caiga en las manos equivocadas.

Aunque por el momento no hay ninguna confirmación de la presencia de Tony Stark en Armor Wars, dado el contexto de la serie, las referencias a Iron Man son inevitables, y los rumores apuntan a que el propio Downey Jr. podría volver a meterse en la piel del personaje para algunas secuencias flashback, que expliquen más a fondo su relación con Máquina de Guerra.