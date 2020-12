¿Cuánto dinero tenía Armando Manzanero?

Gracias al enorme éxito del que gozó el cantante Armando Manzanero por su trabajo, la estrella logró acumular una enorme fortuna calculada en $40 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de Celebrity Net Worth.

Manzanero, nacido en 1935, era considerado el compositor romántico mexicano más importante de ese país, así como uno de los más exitosos de América Latina.

El portal eldiariony.com recuerda que además de ser músico, también se desempeñó como presidente de la Sociedad Mexicana de Autores y Compositores.

Armando Manzanero recibió un premio Grammy Lifetime Achievement Award en 2014, además de que fue incluido en el International Latin Music Hall of Fame en 2000 y luego en el Billboard Latin Music Hall of Fame en 2003, así como en el Latin Songwriters Hall of Fame en 2013.

El sitio web menciona que durante su gran trayectoria llegó a componer más de 600 canciones, de las cuales 50 llegaron a ser éxitos internacionales.

Algunos de los artistas que interpretaron sus éxitos son Elvis Presley, Andrea Boccelli, Christina Aguilera, Tony Bennett, y Luis Miguel, según la Sociedad de Autores y Compositores de México.