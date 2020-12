La actriz Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la franquicia "Sex and the City", ha dejado más que claro que no desea retomar ese personaje ni en el cine ni en un servicio de streaming.

En una entrevista para el podcast Women's Prize for Fiction, Cattrall, de 64 años, dijo que "no sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa", esto luego de que sea interrogada sobre la posibilidad de meterse una vez más en la piel de la liberal Samantha Jones.

Esta semana varios portales de entretenimiento de Estados Unidos dieron a conocer que "Sex and the City" regresará a la plataforma de streaming HBO Max. Fue la cadena HBO quien transmitió por seis temporadas, desde 1998 a 2004, la serie que contaba las relaciones amorosas y las aventuras sexuales de cuatro mujeres que vivían en Nueva York.

"Me divertí mucho en su momento y me encantaba. Era muy emocionante explorar un nuevo territorio, que es lo que creo que hicimos", añadió Cattrall.

La actriz y su excompañera de reparto, Sarah Jessica Parker, quien además era productora de la serie, no tienen una buena relación. Han sido varios los enfrentamientos que ambas han mantenido. Varios medios del espectáculo han especulado que es por esta razón que Cattrall está renuente a aceptar revivir a Jones.

Sin embargo, en esta reciente entrevista Cattrall ha asegurado que en este momento de su vida le interesa "contar historias que no ha escuchado antes".

La nueva historia de "Sex and the City" sí contaría con Kristin Davis, Cynthia Nixon y, por supuesto, Parker.