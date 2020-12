Polémico video de cantante Yuri sobre el feminismo

Una tremenda controversia estalló luego de que se difundió un video de la cantante mexicana Yuri en el que expresa su postura sobre el movimiento feminista.

En el clip, la intérprete de “Maldita primavera” da un discurso en un evento, en el que se posiciona en contra del movimiento feminista y asegura que las mujeres se ven mejor calladas.

Tal vez si esta señora no se dedicara a hundir más su carrera con este tipo de declaraciones aún podría vivir de la música y no siendo relleno en programas de Televisa --. pic.twitter.com/x7kLTAUSVy — alex murillo (@AlexMurilIo) December 14, 2020

Portales de espectáculos cono elfarandi.com señalan que se desconoce la fecha de la grabación, pero que podría ser un material viejo, ya que la artista no lleva mascarilla.

“El feminismo, a mí no me gusta, y me han criticado, que ¡Ay Yuri!, ¡Me vale!”, expresa la cantante de “Detrás de mi ventana”.

En el video, la estrella mexicana cuestiona los destrozos que ocurren en las marchas contra los homicidios a mujeres en su país.

“Calladitas nos vemos más bonitas”, dice Yuri, en otra parte del clip.