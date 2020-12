El personaje Peter Quill/Starlord es bisexual y tiene una relación de poliamor en el nuevo cómic de Guardianes de la Galaxia.

Así se reveló en el último número llamado: “Guardians Of The Galaxy: I Shall Make You A Star-Lord #9″. Ahí, el escritor Al Ewing embarca al líder de los Guardianes de la Galaxia en una relación bisexual y poliamorosa con una pareja formada por los personajes Aradia y Mors.

Esto ha causado revuelo en los fans del personaje, aunque no se sabe si ese cambio se hará visible en la versión cinematográfica del personaje.

Hay que recordar que Quill (Starlord) es interpretado por Chris Pratt, quien es abiertamente cristiano, lo que pone en duda si él interpretaría al 'vaquero galáctico' si se diera el cambio.

Hasta el momento se han producido dos filmes de Guardianes de la Galaxia y el tercero se estrenará en 2023.