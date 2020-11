Los fans de Friends recordarán el episodio de la temporada 5 en el que Monica se pone un pavo en la cabeza en el día de Acción de Gracias. Con motivo de tan señalada fecha, Courteney Cox ha recreado la escena en Instagram.

"Feliz día de Acción de Gracias a todos, espero que estén pasando un día genial. Me siento muy agradecida. Pero si recibo un puto GIF más de ese pavo en mi cabeza, bailando como una maldita idiota, me voy a volver loca", dijo en un vídeo.

"Dado que soy el símbolo del día de Acción de Gracias, aquí va. Espero que os haga felices", afirmó la actriz, que posteriormente aparece en el vídeo con un pavo en la cabeza, reviviendo la icónica secuencia al ritmo de I'll Be There For You de The Rembrandts.

La publicación se ha llenado de comentarios, incluidos algunos de otras celebridades. "Lo has hecho", escribió Lisa Kudrow, Phoebe en la ficción. "Te quiero, hermana", señaló Reese Witherspoon.

Al margen de este guiño a la serie, los fans esperan ansiosos la reunión de Friends. La pandemia de coronavirus retrasó la primera grabación, prevista para el pasado mes de marzo, hasta mayo. Después se aplazó de nuevo hasta agosto, pero la crisis del COVID-19 dejó otra vez en el aire el proyecto.

Recientemente Matthew Perry anunció que la grabación comenzará "a principios de marzo de 2021". Por el momento se desconoce la fecha de estreno, pero sí se sabe que reunirá a Perry, Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.