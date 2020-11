Peacock ha lanzado el reboot de "Salvados por la campana". La nueva serie cuenta con Mario Lopez (AC Slater) y Elizabeth Berkley (Jessie Spano) en el elenco principal y también incluye cameos de Mark-Paul Gosselaar (Zack Morris), Tiffani Thiessen (Kelly Kapowski) y Lark Voorhies (Lisa Turtle). La gran ausencia del reparto original fue la de Dustin Diamond (Screech), que no aparece en el especial, pero la ficción sí desveló que ocurrió con su personaje.



Durante el octavo episodio de la serie, la pandilla se reúne y recuerda algunos de sus mejores recuerdos en el instituto Bayside. En un momento, Slater revela que Screech vive una exitosa vida. "Screech tiene mucha suerte de que él y Kevin puedan vivir en la Estación Espacial Internacional sin tener que lidiar con todo esto", revela el personaje. Como los fans recordarán, Kevin es el robot que Screech construyó en la serie original.



No se sabe por qué Diamond no aparece en la serie, aunque Voorhies dio algunas pistas en una entrevista con KiSS 92.5. "Respecto a Dustin Diamond, el dólar todopoderoso manda en eso. Quiere que le paguen y que lo respeten. Nos encantaría que regresara al set. Está pasando por algunos problemas pero estoy segura de que volverá", afirmó.



Diamond ha protagonizado numerosas polémicas. Publicó una autobiografía en la que cargaba contra sus compañeros de reparto, a los que pidió perdón públicamente en 2016. Además, estuvo en la cárcel por portar un arma.



Berkley también habló sobre el regreso de Diamond para una posible segunda temporada en Watch What Happens Live with Andy Cohen. "No sé si hará acto de presencia. Veremos si hay otra temporada. Tal vez sea algo para explorar, y no he hablado con él en mucho tiempo", respondió.



"Honestamente, creo que desde que terminamos la serie es la última vez que hablé con él, pero no ocurrió nada malo. Él siempre fue amable conmigo y ha tenido sus problemas, pero realmente me he mantenido más en contacto con Mark-Paul, Tiffani, Mario y luego, de vez en cuando, con Lark", aseguró.