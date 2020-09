Mulán ha desembarcado en Disney+ el 4 de septiembre después de que la pandemia de coronavirus obligara a cancelar su estreno en cines. A diferencia de otros remakes de Disney, la cinta no es una copia exacta de la original, sino una reinterpretación de la leyenda que inspiró el filme de animación. A continuación algunas de las diferencias que los espectadores encontrarán entre ambas producciones.

EL CASTILLO

Antes de que arranque la historia aparece el logo de Disney, que en la nueva versión incluye un castillo diferente, más propio del universo de Mulán. En esta ocasión la compañía se ha decantado por imitar el castillo de Shanghai Disneyland, primer parque de Disney en China continental.

NO HAY CANCIONES

Uno de los puntos fuertes de la película de animación fueron sus canciones, títulos como Mi reflejo o Con valor que quedaron en la memoria de toda una generación. Sin embargo, la directora Niki Caro dijo que no incluiría canciones por cuestiones de realismo. "No solemos ponernos a cantar cuando vamos a la guerra", declaró a Digital Spy. Eso no significa que la música no esté presente en la producción. Christina Aguilera, que cantó Mi reflejo, ha participado en la nueva película con Loyal Brave True, tema que suena en los créditos.

NO APARECE MUSHU

Si hay un detalle que ha causado controversia esa es la desaparición de Mushu. El simpático dragón de dibujos animados no ha dado el salto a la acción real. "El dragón es un signo de respeto, de fuerza y poder, y ese tipo de representación como un tonto compinche no sentó muy bien a la audiencia tradicional china", dijo el productor Jason Reed a Collider. En su lugar, el remake ha presentado a un ave fénix sin nombre que, si bien no interactúa apenas con la protagonista, sí ejerce como guía en varios puntos de la historia.

MULÁN NO SE CORTA EL PELO

En la secuencia en la que Mulán roba la armadura y la espada de su padre y se dirige a la guerra hay una diferencia clave: la joven no se corta el pelo. En el largometraje de 2020 la protagonista simplemente recoge sus mechones en un moño. Este detalle da pie a un momento crucial más adelante cuando, en el fragor de la batalla, la guerrera toma la decisión de revelar su verdadera identidad.

EL GRILLO DE LA SUERTE AHORA ES HUMANO

El grillo de la suerte de la versión original tampoco ha llegado a la flamante película. En una escena un personaje se presenta a sí mismo como Cricket (Grillo), asegurando que ese es su mote porque tiene "suerte".

TODOS LOS ACTORES SON ASIÁTICOS

El filme de 1998 contó con actores de doblaje de diversas etnias, con una mayoría de reparto blanco. En esta ocasión Disney ha apostado por intérpretes chinos como Gong Li, Jet Li y Donnie Yen.

MULÁN TIENE UNA HERMANA

En el largometraje animado Mulán tenía un perro llamado Hermanito. En la nueva película, el personaje principal tiene una hermana pequeña de carne y hueso llamada Hua Xiu e interpretada por Xana Tang.

SU CONEXIÓN CON EL QI

La versión antigua muestra a Mulán entrenando para convertirse en una gran líder. Ella consigue superarse y ser incluso mejor que todos sus compañeros. El cambio físico, mental, espiritual que sufre sirve como columna vertebral de la película. Sin embargo, el remake incluye flashbacks que revelan que ya de niña era un prodigio. Ella tiene una conexión muy fuerte con el qi, algo parecido a La Fuerza en Star Wars.

EL PERSONAJE DE LA BRUJA

La nueva Mulán presenta a Xian Lang, una poderosa bruja con el poder de convertirse en halcón y aliada de Bori Khan. Finalmente se revela que la bruja también tiene un qi muy fuerte, por lo que guarda una estrecha conexión con la protagonista.