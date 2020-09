"Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita", predica parte de la famosa canción del recordado rapero Vico C, que se popularizó en el año 2003.

Hoy, 17 años después, sus fanáticos volvieron a recordar aquella canción escrita desde la prisión, cuando el rapero cumplía una condena por posesión de drogas en Estados Unidos.

Marangely, su hija hoy con 30 años no dejó pasar su fecha de cumpleaños,ni tampoco la canción que le dedicaron, por lo que compartió una imagen en su cuenta personal de Instagram, con una etiqueta: #HoyEs5DeSeptiembreYCumplo30.

“En el sufrimiento es donde más me he conocido y he hallado la belleza de la vida. Curioso contraste que pone todo en perspectiva. Hoy solo quiero vivir, sin expectativas, con mucho agradecimiento y una pesada maleta de experiencias con las que me encamino a lo incierto. ¡Bienvenidos mis 30!”, publicó.