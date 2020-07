El director de cine ecuatoriano Sebastián Cordero anunció en su cuenta de Twitter que recibió una invitación para formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que otorga los afamados premios Óscar.

El director de las películas Rabia, Crónicas, Sin muertos no hay carnaval, en caso de aceptar la invitación podrá votar en los premios más importantes de la industria del cine.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (o Academy of Motion Picture Arts and Sciences, en inglés) fue fundada el 11 de mayo de 1927 con el fin de promover el desarrollo del cine.

El presidente de la Academia, David Rubin sostuvo que “la Academia se complace en dar la bienvenida a estos distinguidos compañeros de viaje en las artes y las ciencias cinematográficas. Siempre hemos abrazado un talento extraordinario que refleja la rica variedad de nuestra comunidad cinematográfica mundial, y nunca más que ahora".

Emocionadísimo con la noticia y la invitación por parte de @TheAcademy a ser uno de sus miembros!

Thank you so much for this invitation @TheAcademy ... it is truly an honor to be a new member. https://t.co/PO2v6ROAtY

— Sebastián Cordero (@SCordero23) July 1, 2020