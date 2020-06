¿Jeffrey Dean Morgan como el Batman de Flashpoint?

Jeffrey Dean Morgan podría volver a interpretar a Bruce Wayne en la película de Flashpoint que mantiene como protagonista a Ezra Miller.

Flashpoint, hace poco cambió de director a Andy Muschietti, el responsable de It, y se sigue manteniendo su fecha de estreno al 3 de junio de 2022, pese a que lleva años en preproducción. Se conoce que ya han comenzado las negociaciones para que Jeffrey Dean Morgan interprete al Batman de Flashpoint, pues en esta historia es Bruce y Martha Wayne los que mueren en el callejón en vez de Thomas y Martha. Esta sería la segunda ocasión en la que Dean Morgan llevaría el apellido Wayne pues ya interpretó al padre del Caballero Oscuro en Batman vs. Superman: El amanecer de la justicia.

El actor, más conocido por su papel de Negan en la serie The Walking Dead, ya mostró su entusiasmo en volver al universo de DC en septiembre del año pasado durante una entrevista con la web Comicbook.

"Mira, no tengo ni idea de si volveré, si me hubiesen preguntado algo siempre hubiese dicho que sí. Creo que Flashpoint es mi historia favorita. Me encantaría participar en ella. Pero ya sabes, DC es DC, y siempre ocurre lo mismo... parece que siempre están cambiando quién la va a dirigir o quién la va a protagonizar. Lo que sí me gustaría ver es un poco de continuidad en el universo DC, que encuentren su camino y lo sigan y yo estaré encantado de participar", explicaba Morgan.

Aún nada está fijado, pero los fanáticos se mostraron a favor del actor en las redes sociales.