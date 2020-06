Una coreógrafa jamaiquina presentó este martes 16 de junio una demanda contra Beyoncé y Jay Z en la que acusa a los cantantes de utilizar su voz en el tema "Black Effect".

L'Antoinette Stines acusa al matrimonio Carter Knowles de incluir en esa canción una declaración que ella había grabado. Aparentemente, Stines no otorgó el permiso respectivo para que su voz sea parte del tema, tampoco se la menciona en los créditos, lo que implica que ella no ha recibido ningún tipo de compensación.

Según La Vanguardia, la coreógrafa asegura haberse sentido "violada artísticamente".

Relató que los Carter se pusieron en contacto con ella en marzo de 2018 en busca de bailarines locales para actuar en un video promocional para una gira y que, tras ofrecer esos servicios, ambos le pidieron que participara en una entrevista hablando de su visión sobre el amor.

El portal Quien.com indica que a Stines se le habría informado que ese material solo se utilizaría en la campaña de publicidad para anunciar los próximos conciertos de los famosos artistas.



"Black Effect" forma parte del disco "Everything Is Love", que el matrimonio publicó meses más tarde como "The Carters".