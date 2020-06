Revelan detalles sobre las escenas íntimas de “365 DNI”

La película polaca “365 DNI” ya se perfila como la sucesora de “Cincuenta Sombras de Grey”. Aunque no ha recibido las mejores críticas por su argumento, las escenas íntimas entre sus protagonistas tienen a todos preguntándose si son reales.

Algunos de los actores involucrados han revelado detalles sobre cómo se filmaron estas secuencias sexuales, dado que muchos espectadores están convencidos de que son reales.

Uno de los que ha hablado sobre el tema es su protagonista, Michele Morrone, el actor italiano de 29 años que interpreta a Massimo, el mafioso siciliano que secuestra a Laura (Anna-Maria Sieklucka).

A través de Instagram, Morrone respondió consultas de sus seguidores y despejó dudas: “No. No eran reales. Sé que mucha gente me ha dicho: ‘Oh, Dios mío. Son reales. Era tan real. Parece que lo hacen de verdad’. Pero no. No es real”.