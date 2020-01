Algunos medios británicos amanecieron este jueves con un gran titular en sus portadas: MEGXIT.Megxit se convirtió en tendencia en redes sociales tras el sorprendente anuncio del príncipe Harry y su esposa Meghan sobre sus planes de alejarse de sus funciones como parte de la familia real británica.La pareja anunció el miércoles su intención de "trabajar para ser financieramente independientes" y vivir entre Reino Unido y Norteamérica.



En un claro guiño al término "Brexit", como se conoce al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, la etiqueta "Megxit" puede parecer un divertido e ingenioso juego de palabras.Sin embargo, también refleja una predisposición, no siempre bienintencionada, a responsabilizar a Meghan Markle de una decisión que los propios protagonistas subrayaron que se tomó en pareja.Derechos de autor de la imagenEPAImage captionMedios y redes sociales jugaron con la palabra Megxit para describir la nueva relación que tendrán los duques de Sussex con el resto de la familia real británica.¿Por qué este acecho a la duquesa de Sussex?"Lo que Meghan quiere"Entre las voces de quienes culpan a Meghan de una decisión que, opinan, es perjudicial para la Casa Real británica destaca la del periodista Piers Morgan, que no tardó en publicar el siguiente tuit:



"Lo que Meghan quiere, Meghan lo consigue".Morgan redobló sus críticas en un artículo publicado en el sitio Mail Online en el que deja clara su indignación desde la frase inicial: "¿Quién demonios se creen que son?".El periodista británico pasa a señalar directamente a Meghan Markle como responsable de la situación actual y no escatima en palabras para expresar su desagrado hacia la exactriz estadounidense."Fuimos amigos por un tiempo, o al menos pensé que lo éramos", escribe Morgan.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLos críticos más feroces de Meghan Markle la acusan de poner en peligro la estabilidad de la realeza británica."Desde luego que ella le contó al mundo que lo éramos en tuits publicados (ahora borrados) antes de que la mayoría de la gente en Reino Unido hubiera oído hablar de ella."Pero desde el momento en que conoció al príncipe Harry, fui desechado más rápido que un trozo de chicle pegado a la suela de sus tacones Louboutin."Por un tiempo seguí apoyándola en público, negándome a creer que alguien que parecía tan agradable y normal pudiera ser tan calculadora y despiadada", prosigue.Las palabras del periodista destilan tal resentimiento y desprecio que numerosos lectores le reprocharon su falta de ecuanimidad y su evidente rencor.El estupor ante los ataques vertidos contra Markle se puede resumir en este tuit: OTRO



did not foresee meghan markle supplanting iran as the west’s greatest villain in the span of 24 hours— Allahpundit (@allahpundit) January 9, 2020

"No esperaba que Meghan Markle sustituyera a Irán como la más grande villana de Occidente en un margen de 24 horas".Un príncipe "manipulado"Otra de las controvertidas publicaciones contra Meghan Markle ha sido una viñeta.Compartida por la cuenta de Twitter de la campaña por el sí al Brexit, Leave.EU, el dibujo muestra a una mujer que blande un látigo y hunde su zapato de tacón sobre la espalda de un hombre a cuatro patas.Cada una de las figuras tiene las cabezas superpuestas de Meghan y Harry.La imagen está acompañada de una frase particularmente ofensiva en la que se tacha al príncipe Harry de pusilánime.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionMeghan Markle admitió el pasado octubre que la maternidad bajo el constante escrutinio de los medios se convirtió en una lucha.En redes no tardaron en llover las críticas. El usuario @graham_snelson comentó: "Leave.EU continúa cayendo a niveles cada vez más bajos".El usuario 'DrBill' escribió: "Incluso para ser Leave.EU, esto es bastante pobre. Ignorancia y prejuicio disfrazados de 'retórica inofensiva' para provocar a los liberales. Imagino que este tipo de cosas atrae a su nicho".Hasta partidarios del Brexit reaccionaron con horror ante el tuit de Leave.EU.A lo que Connor Argyle respondió: "Voté a favor del Brexit y estoy totalmente asqueado por esto, da a los votantes del sí mala fama".Del elogio al ataqueLas críticas contra Meghan Markle se han visto así contrarrestadas por voces que salen en su defensa, pero en cualquier caso, el furor de algunos comentarios confirma cómo ha cambiado el tono de la prensa -particularmente la sensacionalista- hacia la esposa del príncipe Harry.Derechos de autor de la imagenAFPImage captionCuando anunciaron su compromiso, Harry y Meghan vivían una historia de amor con la prensa británica.Como escribía hace pocos meses el periodista de la BBC Andrey Kozenko, "los tabloides británicos recibieron a Meghan hace dos años con gran simpatía, pero ahora la atacan en todo momento"."La juzgan por todo, desde sus costosas reparaciones domésticas, hasta su apariencia, comportamiento en actos sociales o sus declaraciones públicas".



La figura de Yoko OnoEse continuo enfoque en Meghan, divorciada, autodeclarada feminista y de ascendencia afroestadounidense, ha hecho que algunas personas vean un sesgo racista y misógino en el trato que se le da a la duquesa."Hablan de sus artimañas femeninas como si estuviera enredada en oscuras artes y extravagantes conjuros de amor", escribe la periodista Katie Byrne en el diario Irish Independent."Así es como se retrató a Yoko Ono cuando rompieron los Beatles. En el corazón de este asunto está el poder femenino. Cuanto más fuerte sea la mujer, más sospechosa parece", opina.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionHay quien ha comparado la actitud de Meghan Markle con Yoko Ono, a quien en el pasado acusaron de ser responsable de la ruptura de The Beatles."Angelina Jolie fue quemada en la pira cuando se anunció el divorcio de Brad Pitt. El actor admitió posteriormente que tenía problemas con el alcohol y la marihuana que afectaron su matrimonio, pero aun así la prensa se centró en la supuesta naturaleza controladora de la actriz y algunos tabloides incluso sugirieron que hacía brujería para recuperar a Pitt", continúa Byrne.La periodista recuerda cómo algunos teóricos de la conspiración afirmaron que Courtney Love orquestó la muerte de su esposo Kurt Cobain y cita otros ejemplos en los que se responsabiliza a las mujeres de las acciones emprendidas por los hombres."Las mujeres que se mantienen al lado de sus hombres, y no detrás, parecen ser sinónimo de problemas, y por eso la cacería de brujas contra Meghan Markle es tan exasperante como inevitable", concluye Byrne.Una decisión en parejaPara el corresponsal de la BBC para Asuntos Reales Jonny Dymond, el hecho de que se responsabilice a Meghan de la última decisión de los duques no es sorprendente, pero sí injusto."El camino de Harry en la familia real siempre ha sido difícil", apunta Dymond.Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionLos duques de Sussex han expresado su deseo de criar a su hijo Archie con aprecio por la tradición de la realeza, pero también lejos de la atención mediática."Está la larga sombra de la temprana muerte de su madre, el foco de los medios sobre sus errores de juventud y el extraordinario interés que sus relaciones sentimentales y después su matrimonio generaron."A diferencia de su hermano mayor, el príncipe William, Harry no ha llegado a acostumbrarse a los medios y todavía se ve visiblemente incómodo ante las cámaras. Y está obvia y claramente aburrido del aspecto ceremonial de su trabajo."Resumiendo, lleva tiempo queriendo salir. Y, junto a la mujer que ama, ahora cree que ha encontrado el camino", sostiene el corresponsal.El pasado octubre, Meghan y Harry participaron en un documental de la cadena ITV en el que ambos expresaron sus dificultades para lidiar con el constante escrutinio de los medios.



En ese contexto, no es extraño concluir que una de las razones para querer tomar distancia de sus funciones en la realeza es en realidad un deseo de alejarse de los focos.