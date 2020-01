Así se vería Zac Efron como la Antorcha Humana

Una posible cinta sobre Los Cuatro Fantásticos suena desde hace algún tiempo en las redes sociales. Tras su última adaptación en el 2015, llegará al Universo Cinematográfico Marvel, según reveló el presidente y director creativo de Marvel Studios, Kevin Feige.

Boss Logic es un usuario que ilustra a varios personajes del mundo de Marvel y DC, por esto compartió en su Twitter una imagen en la que se puede apreciar al actor luciendo el característico traje con el número cuatro en el pecho. "Tenemos una lista de personajes de acción real de ensueño que queremos abordar, estén atentos", expresó.

Esta no sería la primera vez que Zac Efron es elegido por los fanáticos para interpretar a un superhéroe, ya que ha sido sugerido para múltiples papeles en todo el espectro de DC y Marvel, desde Hal Jordan en 'Green Lantern' hasta Adam Warlock en 'Guardians of the Galaxy Vol. 3'.

Su último trabajo fue una película en Netflix, en la que da vida al asesino en serie Ted Bundy. Otro trabajo fue para un reality, que casi le cuesta la vida ya que adquirió una forma de infección tifoidea o bacteriana, en Papúa Nueva Guinea mientras filmaba Killing Zac Efron.

Turning up the heat, brought to you by me and the #lgx team creating @ZacEfron as the human torch but going a little beyond that creating a functional suit. We got a list of dream live action characters we want to tackle, be sure to stay tuned



Many more from us x @LineageNYC pic.twitter.com/y2cMRE3efz

— BossLogic (@Bosslogic) December 19, 2019