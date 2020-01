La noche de ayer 5 de enero se llevó a cabo la entrega de los premios Globos de Oro y entre los galardoneados estuvo el actor Brad Pitt, quien obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en la película “Once Upon a Time in Hollywood“.

El actor, al recibir el premio, agradeció a Quentin Tarantino y bromeó con su coestrella Leonardo DiCaprio, a quien le dedicó unas emotivas palabras: “También tengo que agradecer a mi compañero en el crimen, LDC. Antes de ‘The Revenant’, solía ver año tras año que sus compañeros de reparto aceptaran premios, se levantaran y le agradecieran profundamente. Sé por qué es una estrella, es un caballero. No estaría aquí sin ti, hombre”, y sin poder contenerse le dijo una broma asociada a Titanic: “Yo hubiese compartido la balsa”.

Y bromeando sobre lo que que ha sido el acoso de la prensa y la constante asociación con mujeres y presuntos romances, dijo: “Quería traer a mi madre, pero no pude porque cualquier mujer con la que me siente al lado, dicen que estoy saliendo con ella. Hubiera sido incómodo”.

Cuando Brad Pitt se encontraba hablando, una cámara captaba la reacción de su ex Jennifer Aniston nominada a mejor actriz de serie de drama por “The Morning Show”, quien no pudo ocultar su rostro muy tierno y emotivo con el que miraba a Brad Pitt mientras él daba su discurso, lo que causó gran impacto en las redes sociales.

My favorite part of Brad Pitt’s #goldenglobes acceptance speech is watching Jennifer Aniston’s face during it. pic.twitter.com/G5HHVKM2dy

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) January 6, 2020